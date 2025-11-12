القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين قادمين من سوريا

وتم رصد إطلاق المقذوفين باتجاه الأراضي الأردنية، وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش، جرى ضبطهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
