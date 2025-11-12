الأربعاء 2025-11-12 03:21 م
 

القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين قادمين من سوريا

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي سلمان مفلح القضاة.
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 12-11-2025 03:11 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الأربعاء، على واجهاتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدّرة بواسطة مقذوفين محمّلين بمواد مخدّرة قادمين من الأراضي السورية.

اضافة اعلان


وتم رصد إطلاق المقذوفين باتجاه الأراضي الأردنية، وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش، جرى ضبطهما وتحويلهما إلى الجهات المختصة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الوكيل الإخباري- ينعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وكافة منتسبي القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي سلمان مفلح القضاة.

أخبار محلية القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين قادمين من سوريا

444

فيديو منوع سيدة تجهز لانش بوكس لزوجها وتوثق ردة فعله👀!

المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع

مناسبات المقدم محمد تركي السقار مبارك الترفيع

مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك

فل

فيديو منوع مقطع متداول في تركيا لمدير مدرسة يدفع طالبًا مصابًا بالتوحّد على الدرج وقد تم فصله واعتقاله 💔

4

فيديو منوع طبيب يوضّح الطريقة الصحيحة للنوم 😴

ف

فيديو منوع سيدة تشارك: "لهذا السبب أتحاشى لمس أطراف السلم الكهربائي" 🤯!

ب

فيديو منوع متداول: سيول في مكة مساء الثلاثاء



 
 





الأكثر مشاهدة