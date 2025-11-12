القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين قادمين من سوريا

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الأربعاء، على واجهاتها الشمالية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدّرة بواسطة مقذوفين محمّلين بمواد مخدّرة قادمين من الأراضي السورية.

