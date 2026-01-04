القوات المسلحة تحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأحد، على واجهتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

اضافة اعلان