الأحد 2026-01-04 11:56 ص

القوات المسلحة تحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 04-01-2026 09:59 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأحد، على واجهتها 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

اضافة اعلان


وجرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها في مواقع مختلفة من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.   

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هع

فن ومشاهير ماحقيقة وفاة الفنان السوري بسام كوسا ؟

رجل يقطع شجرة

أخبار محلية عجلون: ضبط مركبتين محملتين بكميات من أشجار السنديان والملول المقطوعة

بدء استبدال العملة السورية القديمة بأخرى جديدة

أخبار محلية رئيس جمعية الصرافين الأردنيين: لا استبدال للعملة السورية القديمة في محلات الصرافة الأردنية

خح

منوعات فيديو صادم من نيويورك..شجار دموي بين تجار مجوهرات في حي الألماس

تعبيرية

أسواق ومال كيف تحصل على تمويل شركات ناشئة في السعودية

البوتاس العربية وإدارة الأزمات

أخبار الشركات البوتاس العربية وإدارة الأزمات

بدجت لتأجير السيارات

أخبار الشركات بدجت تفتتح مكتبًا جديدًا داخل فندق سوهو ميدتاون في اللويبدة تعزيزًا لتجربة الزوار ودعمًا لقطاع السياحة والضيافة

غ

منوعات سكب الماء المغلي على أخته.. أحكام رادعة ضد صاحب الفيديو الصادم في تركيا



 






الأكثر مشاهدة