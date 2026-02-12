القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس هيئة الأركان المشتركة رعى المساعد للإدارة والقوى البشرية، الإحتفال الذي اقامته القوات المسلحة، اليوم الخميس، بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان لعام 2026، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية التابعة لمديرية الإفتاء العسكري، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية و قاضي القضاة.

اضافة اعلان



وبُدئ الاحتفال بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.



وقال مفتي القوات المسلحة: "إننا في هذا اليوم الأغرّ المبارك، نحتفل بإسبوع الوئام العالمي للتعايش بين الأديان، والذي يمثّل غرسة هاشمية مباركة، تنمو وتكبر مع مرور الزمن، وتؤتي ثمارها الطيبة كلّ حين بإذن ربّها" مبيناً أن هذه المبادرة تم إطلاقها من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني، مرتكزاً فيها على مبادرة (كلمةٍ سواءٍ)، حيث دعت المبادرة كلا من العلماء المسلمين والمسيحيين للحوار بينهم، اعتماداً على وصيتين أساسيتين مشتركتين، هما: حبّ الله، وحبّ الجار؛ وذلك ترجمة لنهج وطني، اختطه الهاشميون، لإثراء وترسيخ قيم التسامح والعدالة واحترام الحقوق المتبادلة بين النّاس".



وقال رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الأب نبيل حداد في كلمته:" اليوم نحتفي بوطن كان دوماً مهداً للقيم التي آمنّا بها، وجسدها الأردنيون سلوكاً يوميا ًفي بيوتهم، وفي دور عبادتهم، وبقيادة فذة انتجت هذا النموذج الذي لا يكتفي برفض التطرف، بل يمنع نشؤه، ولا يواجه الكراهية بردود أفعال بل يجفف أسبابها، ويعيد بناء الإنسان على قيم الرحمة، والاحترام المتبادل، وبجيش يحمي الأرض ويحرس الوعي والضمير ويغرس في النفوس معاني الانتماء.



من جهته قال مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب الدكتور رفعت بدر: " نشأت فكرة هذا الأسبوع في ذهن جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، حين دعا قبل ستة عشر عاماً من على منبر الأمم المتحدة إلى اعتماد أسبوع عالمي للوئام بين الأديان، ويحمل هذا العام شعار متحدون من أجل السلام، مشيراً إلى أن وئامنا لا يقتصر على كلمات وخطابات، بل واقع يومي يعيشه المسيحي والمسلم جنباً إلى جنب في وطن عزيز على قلوبنا جميعاً.



وأكد مندوب مدير العمليات البرية أن القوات المسلحة الأردنية تشارك بمهام حفظ السلام المختلفة حول العالم واضعة البعد الإنساني نصب أعينها، وهي ركيزة أساسية في تقديم العون والمساعدة لمن يحتاجها، والتخفيف من ويلات الحروب والكوارث، حيث تتمتع قواتنا المسلحة بكفاءة واحترافية في أدائها لواجباتها، وبسمعة طيبة بالتعامل والتعاون مع مختلف القوات الموجودة من دول العالم في المهام المختلفة لحفظ السلام، وقدمت قواتنا المسلحة كوكبة من الشهداء لتحقيق رسالة السلام العالمي.



وعبّر القس الأمريكي المقدم مايرز في كلمة له عن امتنانه إزاء مشاركته في أسبوع الوئام الديني بين الأديان، والذي جاء تجسيداً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن إعجابه بعلاقة الأخوة والصداقة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين في الأردن، والقائمة على التسامح والسلام والتعاون واحترام الآخر.



وتم خلال الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الوئام الديني.