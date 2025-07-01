القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وألقى مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها:” نحتفل اليوم بذكرى خالدة متجددة، ومناسبة عطرة زكية، تحمل في طياتها قيماً نبوية سامية، وحكماً نافعة، من صدق العزيمة والإخلاص والصبر والتضحية، وإنها محطة مهمة في حياة كل مسلم، لما تحمله من معانٍ خالدة، وعِبَرٍ نستقي منها الدروس، خاصة في ظل تعيشه الأمة اليوم من ظروف استثنائية تهدد هويتها ومستقبلها الأمر الذي يستوجب من الجميع الالتفاف حول الوطن وبذل ما يستطيع من أجل صونه وحمايته”.
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