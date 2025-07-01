الثلاثاء 2025-07-01 04:11 م
 

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية
القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-    رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية.

اضافة اعلان


وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.


وألقى مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها:” نحتفل اليوم بذكرى خالدة متجددة، ومناسبة عطرة زكية، تحمل في طياتها قيماً نبوية سامية، وحكماً نافعة، من صدق العزيمة والإخلاص والصبر والتضحية، وإنها محطة مهمة في حياة كل مسلم، لما تحمله من معانٍ خالدة، وعِبَرٍ نستقي منها الدروس، خاصة في ظل تعيشه الأمة اليوم من ظروف استثنائية تهدد هويتها ومستقبلها الأمر الذي يستوجب من الجميع الالتفاف حول الوطن وبذل ما يستطيع من أجل صونه وحمايته”.

 
gnews

أحدث الأخبار

لتا

أخبار الشركات البنك العربي أوّل بنك يعتمد الهوية الرقمية عبر "سند" كبديل للهوية التقليدية في كافة فروعه في المملكة

ءيقفلب

فيديو الوكيل مواطن: "430 موظف قدمنا استقالاتنا على أمل التوظيف.. وتركونا بلا مصير!

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يعزي تنزانيا بضحايا حادث التصادم المروري

4قثلب

فيديو منوع خطر شحن الهاتف تحت المخدة: كيف تتجنب الحرائق والانفجارات

قب

فيديو منوع كاميرا ترصد معلمة تضرب طفلة في الحضانة... وردة فعل مفاجئة من والدها!

فا

منوعات السعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية

محكمة

أخبار محلية إسناد تهم القتل والشروع بالقتل والتدخل بالقتل لـ 25 متهما بقضية التسمم الكحولي

غلا

فيديو منوع وصفة طبيعية لتنظيف الكبد وحمايته من الأمراض



 
 





الأكثر مشاهدة