القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وألقى مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها: "إن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل محطة تاريخية مفصلية في مسيرة الأمة الإسلامية، إذ جسدت معاني الإيمان والصبر والثبات والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الحق، وأسست لبناء الدولة القائمة على قيم العدل والأخوة والتكافل"، مبينا أن الهجرة كانت نقطة تحول عظيمة نقلت الأمة من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة البناء والتمكين.
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