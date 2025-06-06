القوات المسلحة تحتفل بعيد الأضحى المبارك وكبار الضباط يعودون المرضى في جميع المستشفيات العسكرية

وتفقّد كبار الضباط خلال زياراتهم للمستشفيات، مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ونقلوا لهم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنّياتها لهم بالشفاء العاجل.
بدورهم، عبّر المرضى وذووهم عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذا التواصل يعكس القيم السامية والإنسانية التي تتحلى بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وفي سياق متصل، احتفلت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية بأول أيام عيد الأضحى المبارك، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
ونقل كبار الضباط تهاني وتبريكات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لهم بمناسبة حلول هذا العيد المبارك، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.
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