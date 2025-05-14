القوات المسلحة تخلي 4 أطفال غزيين مصابين بالسرطان للعلاج في الأردن

ويأتي ذلك ضمن الدفعة الثانية من الممر الطبي الأردني.
ويستمر بجهود نقل أطفال مرضى في قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الأردن، وذلك في إطار مبادرة الممر الطبي الأردني.
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