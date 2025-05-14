القوات المسلحة تخلي 4 أطفال غزيين مصابين بالسرطان للعلاج في الأردن

الوكيل الإخباري- أخلت القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، 4 أطفال من غزة يعانون من مرض السرطان ومرافقين لهم من عائلاتهم وعددهم 12شخصا لتلقي العلاج في الأردن.

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ويأتي ذلك ضمن الدفعة الثانية من الممر الطبي الأردني.