الأربعاء 2026-06-17 09:40 م

القوات المسلحة ترسل قافلة تزويد طبية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في غزة

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أرشيفية
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:35 م

الوكيل الإخباري- أرسلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، قافلة تزويد مكوّنة من 10 شاحنات محمّلة بالأدوية النوعية والمستلزمات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية إلى المستشفيين الميدانيين الأردنيين في قطاع غزة.

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وتأتي هذه القافلة تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تعزيز قدرات المستشفيين الميدانيين وتمكينهما من مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية للمراجعين والمرضى، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.


وبيّن قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 أن القافلة اشتملت على كميات من الأدوية التخصصية والمستهلكات الطبية ومعدات الأطراف الاصطناعية، بما يسهم في دعم الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة للمصابين والمرضى، وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات المستشفيين الميدانيين، وأضاف أن تسيير هذه القافلة جاء بعد تقييم الاحتياجات الفعلية للقطاع الطبي في غزة.


وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرارها في تنفيذ رسالتها الإنسانية والطبية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تزويد المستشفيين الميدانيين باحتياجاتهما المختلفة، بما يضمن استدامة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمراجعين.


يُذكر أن المستشفيين الميدانيين الأردنيين في شمال وجنوب قطاع غزة يواصلان تقديم خدماتهما الطبية والإنسانية على مدار الساعة، ضمن الجهود الأردنية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم في مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة.

 
 


gnews

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