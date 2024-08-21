القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية الثالثة عشر

وبلغ عدد المتقدمين لهذه المسابقة 33 فريقاً يمثلون 20 دولة، إضافة إلى 13 دولة بصفة مراقب.
وتحظى المسابقة باهتمام العديد من دول العالم حيث صممت لاختبار قدرة المشاركين على التحمل والصبر، العمل بروح الفريق، وتطبيق المهارات القتالية، باستخدام المهمات العسكرية والأسلحة والميادين الحديثة التي يوفرها المركز، والتي تخدم مهام القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب ووحدات الأمن الداخلي.
وتأتي المسابقة ضمن الخطط والبرامج التدريبية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة التهديدات المحتملة.
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