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القوات المسلحة تستضيف مسابقة المحارب الدولية الثالثة عشر

تعبيرية
شعار مسابقة المحارب الدولية الثالثة عشر
الأربعاء، 21-08-2024 12:11 م

الوكيل الإخباري- تستضيف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مسابقة المحارب السنوية الدولية الثالثة عشر خلال الفترة من 25 – 29 آب 2024، والتي ستجرى فعالياتها في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، بمشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة.

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وبلغ عدد المتقدمين لهذه المسابقة 33 فريقاً يمثلون 20 دولة، إضافة إلى 13 دولة بصفة مراقب.


وتحظى المسابقة باهتمام العديد من دول العالم حيث صممت لاختبار قدرة المشاركين على التحمل والصبر، العمل بروح الفريق، وتطبيق المهارات القتالية، باستخدام المهمات العسكرية والأسلحة والميادين الحديثة التي يوفرها المركز، والتي تخدم مهام القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب ووحدات الأمن الداخلي.


وتأتي المسابقة ضمن الخطط والبرامج التدريبية التي تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة التهديدات المحتملة.

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