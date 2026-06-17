القوات المسلحة تستكمل إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية

الوكيل الإخباري- استكملت القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، إجراءات تجهيز مركز تدريب خدمة العلم المخصص لاستقبال منتسبي الدفعة الثانية من الملتحقين ببرنامج خدمة العلم، وذلك ضمن الخطط التنظيمية والإدارية والفنية المعدّة مسبقا لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى درجات الكفاءة والانضباط.

وشملت أعمال التجهيز تهيئة المرافق الإدارية والتدريبية، وتوفير المستلزمات اللوجستية والطبية اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية مناسبة تمكن الملتحقين من اكتساب المهارات والمعارف العسكرية والمهنية المطلوبة.

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