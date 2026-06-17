الأربعاء 2026-06-17 06:36 م

القوات المسلحة تستكمل إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية

القوات المسلحة تستكمل إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية
القوات المسلحة تستكمل إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية
 
الأربعاء، 17-06-2026 05:30 م

الوكيل الإخباري-   استكملت القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، إجراءات تجهيز مركز تدريب خدمة العلم المخصص لاستقبال منتسبي الدفعة الثانية من الملتحقين ببرنامج خدمة العلم، وذلك ضمن الخطط التنظيمية والإدارية والفنية المعدّة مسبقا لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى درجات الكفاءة والانضباط.
وشملت أعمال التجهيز تهيئة المرافق الإدارية والتدريبية، وتوفير المستلزمات اللوجستية والطبية اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية مناسبة تمكن الملتحقين من اكتساب المهارات والمعارف العسكرية والمهنية المطلوبة.

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وأكّد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القوات المسلحة الأردنية أن جاهزية المركز لاستقبال الملتحقين، تمت وفق البرامج التدريبية المعتمدة التي تهدف إلى تعزيز قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية، وتنمية القدرات البدنية والذهنية لدى المشاركين، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية لبرنامج خدمة العلم.

 
 


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