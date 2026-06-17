القوات المسلحة تستكمل إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية

وشملت أعمال التجهيز تهيئة المرافق الإدارية والتدريبية، وتوفير المستلزمات اللوجستية والطبية اللازمة، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية مناسبة تمكن الملتحقين من اكتساب المهارات والمعارف العسكرية والمهنية المطلوبة.
وأكّد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي في القوات المسلحة الأردنية أن جاهزية المركز لاستقبال الملتحقين، تمت وفق البرامج التدريبية المعتمدة التي تهدف إلى تعزيز قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية، وتنمية القدرات البدنية والذهنية لدى المشاركين، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية لبرنامج خدمة العلم.
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