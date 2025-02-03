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القوات المسلحة تستمر بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الجسر الجوي

الجسر الجوي إلى قطاع غزة
الجسر الجوي إلى قطاع غزة
الإثنين، 03-02-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري-   تستمر القوات المسلحة بإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر طائرات الجسر الجوي إلى قطاع غزة من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية من خلال 16 طائرة مروحية على متنها 20 طناً، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، إذ بلغ مجموع عدد الطائرات العامودية التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية 72 طائرة من ضمنها 8 طائرات إيطالية. اضافة اعلان
 
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