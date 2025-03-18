القوات المسلحة تستمر بتوزيع "طرود الخير" على أسر عفيفة

الوكيل الإخباري- تواصل القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي توزيع طرود الخير الرمضانية على الأسر العفيفة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ضمن حملة في إطار الدور التنموي الذي تقوم به للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان المبارك.

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واشتملت الطرود على مواد غذائية وتموينية أساسية والبالغ عددها 10 آلاف طرد التي توزع بالتنسيق مع جمعيات خيرية وهيئات شبابية للمساهمة في مساعدة المجتمع المحلي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.



وفي سياق متصل، افتتحت القوات المسلحة مخبزين متنقلين في شمال وجنوب المملكة، بهدف توفير الخبز بشكل مجاني للأسر العفيفة والأسر ذات الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل.