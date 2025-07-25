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القوات المسلحة تشارك في إخماد حرائق الغابات في جمهورية قبرص

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جانب من إخماد الحرائق
 
الجمعة، 25-07-2025 01:17 ص
الوكيل الإخباري-   تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، شاركت القوات المسلحة الأردنية، أمس الخميس، في دعم جهود مكافحة حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق في جمهورية قبرص، نتيجة موجة ارتفاع درجات الحرارة.اضافة اعلان

وأرسلت القوات المسلحة الأردنية طائرتين من نوع بلاك هوك وطائرتين من نوع إيرتراكتور تابعتين لسلاح الجو الملكي، مزودة بطواقم متخصصة، للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في مساندة الدول الشقيقة والصديقة خلال الكوارث الطبيعية، تجسيداً للرسالة الإنسانية التي تحملها في إغاثة المتضررين وتقديم العون والمساعدة عند الحاجة.
 
 
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