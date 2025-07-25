القوات المسلحة تشارك في إخماد حرائق الغابات في جمهورية قبرص

وأرسلت القوات المسلحة الأردنية طائرتين من نوع بلاك هوك وطائرتين من نوع إيرتراكتور تابعتين لسلاح الجو الملكي، مزودة بطواقم متخصصة، للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الإنساني الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في مساندة الدول الشقيقة والصديقة خلال الكوارث الطبيعية، تجسيداً للرسالة الإنسانية التي تحملها في إغاثة المتضررين وتقديم العون والمساعدة عند الحاجة.
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