القوات المسلحة تشّيع عدد من مرتباتها الذين قضوا نتيجة حادث سير - اسماء

وأقيمت مراسم عسكرية للمفقودين الذين وروُا الثرى خلالها إلى مثواهم الأخير، محمولين على أكتاف رفاق السلاح.
وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.
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