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القوات المسلحة تشّيع عدد من مرتباتها الذين قضوا نتيجة حادث سير - اسماء

القيادة العامة للقوات المسلحة
القيادة العامة للقوات المسلحة
السبت، 01-02-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري-   شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم السبت، جثامين كل من العريف محمد إبراهيم محمد والعريف شاكر محمد خليل والجندي مصعب عيسى عبد من مرتبات كتيبة حرس الحدود/ ٨ الملكية والذين قضوا نتيجة حادث سير يوم أمس الجمعة إلى مثواهم الأخير بعد الصلاة عليهم بحضور مندوبي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

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وأقيمت مراسم عسكرية للمفقودين الذين وروُا الثرى خلالها إلى مثواهم الأخير، محمولين على أكتاف رفاق السلاح.

وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب. 

 
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