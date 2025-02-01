القوات المسلحة تشّيع عدد من مرتباتها الذين قضوا نتيجة حادث سير - اسماء

الوكيل الإخباري- شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم السبت، جثامين كل من العريف محمد إبراهيم محمد والعريف شاكر محمد خليل والجندي مصعب عيسى عبد من مرتبات كتيبة حرس الحدود/ ٨ الملكية والذين قضوا نتيجة حادث سير يوم أمس الجمعة إلى مثواهم الأخير بعد الصلاة عليهم بحضور مندوبي القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.

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