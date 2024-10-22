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القوات المسلحة تطرح عطاء لتأجير كافتيريا في المدينة الطبية

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 22-10-2024 07:50 ص

الوكيل الإخباري-اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة-الجيش العربي عن طرح مجموعة من العطاءات منها تأجير كافتيريا في المدينة الطبية ومستشفى الملكة رانيا وغيرها .

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