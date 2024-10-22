القوات المسلحة تطرح عطاء لتأجير كافتيريا في المدينة الطبية

الوكيل الإخباري-اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة-الجيش العربي عن طرح مجموعة من العطاءات منها تأجير كافتيريا في المدينة الطبية ومستشفى الملكة رانيا وغيرها .

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ووفقا للشروط والأوقات المذكورة بجانب كل اعلان أدناه :







