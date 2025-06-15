القوات المسلحة تطرح عطاء لتوريد كاميرات وأجهزة صوت وإنارة لنادي الضباط في الزرقاء

ودعت المديرية، في إعلانها، المتعهدين الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية في مديرية المشتريات الدفاعية، للحصول على نسخة من دعوة العطاء مقابل مبلغ (50) خمسين دينارًا أردنيًا غير مسترد، يتم دفعه حصراً باستخدام البطاقات الائتمانية. وأكدت على ضرورة إحضار السجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول أو صور عنهما.
وأوضحت المديرية أن بيع وثائق العطاء يتم يوميًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، باستثناء أيام الأحد والخميس والعطل الرسمية، على أن يكون يوم الاثنين الموافق 7 تموز 2025 الساعة 13:00 ظهرًا آخر موعد لبيع المناقصات.
كما بيّنت أن آخر موعد لتسليم العروض هو الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 تموز 2025، على أن تُسلَّم إلى سكرتير لجان الشراء، مع ضرورة فصل العرض المالي عن الفني، وإرفاق كفالة دخول عطاء بنسبة 3% من أعلى عرض مقدم، صالحة لمدة 90 يومًا من تاريخ إغلاق العطاء.
ويمكن للراغبين بالاطلاع على الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعطاء زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية المشتريات الدفاعية: www.jafdop.mil.jo
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