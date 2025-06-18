الأربعاء 2025-06-18 08:13 ص
 

القوات المسلحة تطرح عطاءً لشراء أسرّة وصناديق حديدية

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
 
الأربعاء، 18-06-2025 07:24 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، من خلال لجنة الشراء المركزية في مديرية المشتريات الدفاعية، عن طرح العطاء رقم (م ش ع 2025/18/26/7) والمتعلق بشراء "سرير مفرد وصندوق حديد". اضافة اعلان


ودعت اللجنة المتعهدين الراغبين بالمشاركة إلى مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية في مبنى القيادة العامة الجديد – ياجوز، للحصول على نسخة من دعوة العطاء مقابل رسوم غير مستردة قدرها 200 دينار، يتم دفعها حصراً باستخدام البطاقة البنكية (VISA CARD).

ويُشترط على الشركات المتقدمة للعطاء إحضار رخصة المهن والسجل التجاري ساريي المفعول أو صورة عنهما، بالإضافة إلى شهادة الرقم الضريبي وكتاب تفويض رسمي من الشركة لمندوبها.

ويستمر بيع دعوات العطاء يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، حتى يوم الاثنين الموافق 14 تموز 2025، باستثناء أيام العطل الرسمية.

وأكدت اللجنة أن آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 تموز 2025، على أن تُسلَّم العروض ضمن ظروف مختومة، ويُرفق بها تأمين مالي مصدّق لا يقل عن 3% من أعلى سعر معروض. ويُشترط أيضًا فصل العرض المالي عن العرض الفني وإرفاق العينات المطلوبة، مشيرةً إلى أن أي عطاء غير مستوفٍ للشروط، أو يقدَّم دون عينات، أو بعد الموعد المحدد، سيتم رفضه.

كما نوهت اللجنة إلى أنها لن تبيع دعوة العطاء لأي شركة غير مسجلة على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني.


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gnews

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