الإثنين 2026-01-05 11:09 م

القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة العشرين من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

الإثنين، 05-01-2026 09:49 م
الوكيل الإخباري-  أجلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، الدفعة العشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والتي ضمّت (18) مريضاً و(36) مرافقاً، وذلك ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. اضافة اعلان


وسيخضع الأطفال المرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة 
 
 


