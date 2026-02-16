الإثنين 2026-02-16 08:36 م

القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (24) من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 16-02-2026 08:30 م

الوكيل الإخباري-   أجلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، الدفعة الرابعة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم (18) طفلاً، يرافقهم (33) من ذويهم، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي تنفذ بتوجيهات ملكية سامية.

اضافة اعلان


وسيُعالج الأطفال في عدد من المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.


وتأتي عمليات الإجلاء الطبي، التي انطلقت في شهر آذار 2025، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وضمن تنسيق طبي وإنساني يجري وفق المعايير الصحية المعتمدة .

 
 


gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (24) من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء

عربي ودولي الدول التي اعلنت الخميس أول أيام شهر رمضان - اسماء

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

GWM TANK 300 HEV تقود فريق موتري الأردن للمركز الأول في رالي وادي القمر 2026

أخبار الشركات GWM TANK 300 HEV تقود فريق موتري الأردن للمركز الأول في رالي وادي القمر 2026

أسعار الذهب تحلق بارتفاع كبير في الأردن السبت

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس انقلاب حاد على الحالة الجوية غداً وهكذا سيكون الطقس اول ايام رمضان

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي البنك المركزي: إلزام البنوك بقبول الهوية الرقمية عبر "سند" للمعاملات البنكية

العيسوي يعزي عشائر العجولين والشوابكة والمساعدة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر العجولين والشوابكة والمساعدة



 






الأكثر مشاهدة