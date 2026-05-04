القوات المسلحة تقوم بإجلاء الدفعة (27) من أطفال غزة المرضى للعلاج

الوكيل الإخباري- أجلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، الدفعة السابعة والعشرين من أطفال قطاع غزة المرضى، والبالغ عددهم (42) طفلاً، يرافقهم (75) من ذويهم، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" التي تُنفذ بتوجيهات ملكية سامية.

اضافة اعلان



وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات داخل المملكة وخارجها، في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتقديم الرعاية الصحية والإسناد الطبي للأشقاء في قطاع غزة.