القوات المسلحة تكشف عدد الاجسام الغريبة التي تم التعامل معها خلال التوتر الإقليمي الأخير

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، قاعدة الشهيد موفق السلطي الجوية، حيث كان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عن أبرز المهام العملياتية التي نفذتها القاعدة خلال الاحداث الأخيرة، إلى جانب مهامها العملياتية الاعتيادية وآخر التطورات التي شهدتها في مختلف المجالات، كما تفقد عدداً من أسراب الطائرات، مطّلعاً على مستوى الاستعداد والجاهزية في تنفيذ المهام والواجبات بكفاءة وفاعلية ومدى الاستجابة في مختلف الظروف.



وأثنى رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار الضباط على الجهود المتميزة التي بذلها منتسبو سلاح الجو الملكي خلال الأحداث الأخيرة، مشيداً بالمهنية العالية والاحترافية الكبيرة التي اظهروها، من خلال دورهم الفاعل في حماية الأجواء الأردنية وبشكل أسهم في دعم الأمن الوطني، مؤكداً أن عملية التطوير والتحديث للطائرات والمعدات مستمرة وبشكل يضمن تحقيق مهمة القوات المسلحة في الدفاع عن المملكة.



وفي سياق متصل، زار اللواء الركن الحنيطي مديرية سلاح الهندسة الملكي، وكان في استقباله مدير السلاح.

واستمع إلى إيجاز من قبل قائد وحدة معالجة الذخائر العمياء والمتفجرات، حول كيفية التعامل مع المتساقطات والمتفجرات والذخائر التي خلفتها الصواريخ والطائرات المسيرة التي جرى التعامل معها، مستعرضاً أبرز المهام التي نفذتها الوحدة والجهود المبذولة في مختلف مواقع المملكة، والتي بلغ عددها نحو (156) طائرة مسيرة، و(107) رأس حربي، و (132) صاروخ، بهدف المحافظة على السلامة العامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم.



كما افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة مبنى لمستودعات المديرية، وذلك في إطار عمليات تحديث وتطوير البنى التحتية للمساهمة في تعزيز عملها وتمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، مشيداً بالدور الحيوي والهام الذي يضطلع به سلاح الهندسة الملكي، وجهود الفرق الميدانية التابعة له، المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، والتي أسهمت في تعزيز الأمن والسلامة.



وفي ختام الزيارتين، نقل اللواء الركن الحنيطي تحيات واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببواسل الجيش العربي في مختلف مواقعهم وصنوفهم، مثمّناً إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجباتهم.