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القوات المسلحة تمنع تهريب 14 مليون حبة مخدرة خلال 197 يوما

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
السبت، 19-07-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري-   تمضي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مراقبة وحماية حدود المملكة، البرية والجوية والبحرية، من أيِّ خطر يُقبل عليها، وخلال 197 يوما ماضية استطاعت منع 310 طائرات مُسَّيرة عن بُعد، وأفشلت عمليات تهريب عبر الحدود البرية والجوية، ومنعت دخول أكثر من 14 مليون حبَّة من السُّم القاتل "المخدرات"، ليطمئن الأردني بأنَّ حُماة البلاد على العهد باقون.

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في تحقيق امتد بين 1 كانون الثَّاني وانتهى في 16 تموز من العام الحالي، تبيَّن، وفقًا لبيانات مديرية الإعلام العسكري، أنَّ القوات المسلحة أسقطت 310 طائرات بدون طيَّار محمَّلة بالمخدرات، بمعدل 51 طائرة مُسيَّرة شهريا، أو نحو مسيرتين يوميًا، وكشفت كل أساليب تجار المخدرات، وضبطت هذه الطائرات قبل أن تصل إلى وجهتها أو أن تعود إلى أوكار مرسليها.

 

وأظهرت البيانات أيضًا، أنَّ القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منعت خلال 6 أشهر دخول 14 مليونًا و134 ألفًا و87 حبَّة مخدر، و92 كيلوغرامًا و126 غرامًا من المخدرات، و10 آلاف و603 كفوف من مادة الحشيش المخدر.


وبحسب هذه البيانات أيضًا، نفذ تجار مخدرات 69 عملية تهريب، و69 عملية تسلل، واستخدموا 84 قطعة سلاح، وحاولوا تغيير أساليبهم واستخدام التكنولوجيا، لكنهم لم يُفلحوا، ولم تمرّ أساليبهم على العيون الساهرة التي تحرس الأردن.


ولم يكن يدُر بخلد إنسان يعيش في قرية أو بادية أو مدينة أردنية أنَّ بالونات يحملها الهواء قد يلعب بها الأطفال وتسقط أمام عينيه، لكنها تحمل في أسفلها 500 غرام من مادة الكريستال المخدِّر، ويتم توجيهها عن بُعد وبشكل بدائي جدًا، لكن قوات حرس الحدود تراقب كل شيء يتحرك على الحدود لتُسقطها وتكتشف الخطر الأكبر الذي كانت تحمله.


ويعترض الأردن شهريا 51 طائرة مسيَّرة من أجوائه الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية والشمالية الشَّرقية، وكلها كانت تحت سيطرة القوات المسلَّحة، ولو قُدِّر لها أن تمرّ لكان الأذى أكبر على الإنسان الأردني، خصوصًا مع كميات المخدرات التي تم العثور عليها بعد ضبطها.


وتشير المعلومات إلى أنّ تجار المخدرات لم يكتفوا بالطَّائرات المسيَّرة الموجهة عن بُعد، بل انتقلوا لطريقة جديدة لم تنطلِ هي أيضًا على حُماة البلاد، إذ رُبطت المخدرات ببالونات يتم التَّحكم بها عن بُعد حتى تصل إلى وجهتها، واستطاعت القوات المسلحة إسقاطها، وعند تفتيشها تبيَّن أنَّها تحمل المخدرات، وإحداها يحمل مادة الكريستال المخدر.

 

واستطاع أفراد القوات المسلحة رصد مقذوف قادم من الأراضي السورية، وبعد مسح المنطقة وتفتيشها عُثر عليه، وبعد تفكيكه تبيَّن أنَّه محشوٌّ بالمخدرات و500 غرام من الكريستال المخدر، ما يدل على أنَّ التحديات كبيرة، وتحتاج إلى التفكير ومتابعة كل شيء يطير ويمشي باتجاه حدود الأردن، الأمر الذي تأخذه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بعين الاعتبار وعلى مدار السَّاعة.

 
 
gnews

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