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القوات المسلحة تُنزل مساعدات إنسانية على غزة

خلال عملية الانزال
خلال عملية الانزال
الإثنين، 02-09-2024 01:39 م

الوكيل الإخباري-   نفّذت القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي، اليوم الإثنين، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في قطاع غزة بعد توقفها لحوالي شهرين، إذ دعت الحاجة لإنزالات جوية ضمن المناطق التي لم تصلها القوافل البرية.

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ونُفذ الإنزالين الجويين من خلال طائرتين من نوع C130 تابعتين لسلاح الجو الملكي اشتملت على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال قوافل المساعدات البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.


كما تستمر المستشفيات الميدانية في شمال وجنوب قطاع غزة بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية والإنسانية لأهالي القطاع، فضلاً عن استمرار المستشفى الميداني في نابلس والمحطات الجراحية في جنين ورام الله باستقبال المراجعين ومن خلال مختلف العيادات والتخصصات المتوفرة فيها.


ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 119 إنزالاً جوياً، و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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gnews

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