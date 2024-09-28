 
السبت 2024-09-28 06:43 م
 
 

القوات المسلحة تنفذ إنزال جوي لمساعدات إنسانية على جنوب قطاع غزة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
السبت، 28-09-2024 06:06 م

الوكيل الإخباري-   نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.

اضافة اعلان


واشتمل الإنزال على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة على القطاع.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت مجددا

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تنفذ إنزال جوي لمساعدات إنسانية على جنوب قطاع غزة

أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يستكمل لقاءاته ومشاركاته بالدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

محافظة العقبة

أخبار محلية بدء فعاليات مؤتمر السلامة العربي الخامس بالعقبة

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في خطابه أمام الأمم المتحدة

أخبار محلية الحموري: جهود الملك تعزز الاقتصاد الوطني وتجذب الاستثمارات رغم التحديات

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية يوجه بضرورة تحسين الخدمة على جسر الملك حسين

الحداد

عربي ودولي دولة عربية تعلن الحداد 3 أيام

سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تؤكد دعم المزارعين



 


الأكثر مشاهدة