القوات المسلحة تنفذ إنزال جوي لمساعدات إنسانية على جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، إنزالاً جوياً لمساعدات إنسانية وغذائية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.

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واشتمل الإنزال على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة على القطاع.