القوات المسلحة تنفذ إنزال جوي لمساعدات إنسانية على جنوب قطاع غزة

واشتمل الإنزال على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة على القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
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