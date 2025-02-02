القوات المسلحة تواصل عملية إرسال المساعدات عبر الجسر الجوي إلى قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، وضمن الجسر الجوي الإنساني، أقلعت اليوم الأحد، من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، 16 طائرة مروحية تحمل مساعدات جديدة ضمن الجسر الجوي الذي أعلن عنه قبل نحو أسبوع.

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وحملت الطائرات المشاركة في الجسر الجوي اليوم على متنها 20 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ليصار إيصالها لمحتاجيها في القطاع.