القوات المسلحة تواصل عملية إرسال المساعدات عبر الجسر الجوي إلى قطاع غزة

وحملت الطائرات المشاركة في الجسر الجوي اليوم على متنها 20 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة ليصار إيصالها لمحتاجيها في القطاع.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الجسر الجوي الإنساني لتسريع عملية نقل المواد العاجلة خاصة العلاجات واللوازم الطبية إلى القطاع.
يشار إلى أن مجموع عدد الطائرات العامودية التي شاركت بالجسر الجوي والتي نفّذتها القوات المسلحة بلغت 56 طائرة أردنية ومن ضمنها 6 طائرات إيطالية.
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