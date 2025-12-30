القوات المسلحة توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية يد العون للإغاثة

ووقّع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن الجمعية مديرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ياسر الخولي.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود والتعاون في تنفيذ برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية واجتماعية وتنموية، إضافة إلى مشاريع تعليمية وطبية، بما يسهم في دعم العسكريين وأسرهم، وتعزيز دور القوات المسلحة في خدمة المجتمع المحلي.
وتأتي الاتفاقية ضمن نهج القوات المسلحة في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، وبما ينسجم مع رسالتها الوطنية والإنسانية في دعم الفئات المستحقة وتحقيق التنمية المستدامة.
يُشار إلى أن جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين وأسرهم، التي تأسست عام 2004، تُعنى بتقديم خدمات نوعية للعاملين والمتقاعدين العسكريين وأسرهم، وتسعى إلى تحسين مستوى حياتهم من خلال برامج اجتماعية وتنموية تسهم في توفير حياة كريمة لهم.
