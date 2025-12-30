الثلاثاء 2025-12-30 06:43 م

القوات المسلحة توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية يد العون للإغاثة

القوات المسلحة توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية يد العون للإغاثة
القوات المسلحة توقّع اتفاقية تعاون مع جمعية يد العون للإغاثة
الثلاثاء، 30-12-2025 05:32 م
الوكيل الإخباري- وُقِّعت اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة، اتفاقية تعاون مشتركة بين القوات المسلحة الأردنية/جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين وأسرهم، وجمعية يد العون للإغاثة والتنمية.اضافة اعلان


ووقّع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن الجمعية مديرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ياسر الخولي.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود والتعاون في تنفيذ برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية واجتماعية وتنموية، إضافة إلى مشاريع تعليمية وطبية، بما يسهم في دعم العسكريين وأسرهم، وتعزيز دور القوات المسلحة في خدمة المجتمع المحلي.

وتأتي الاتفاقية ضمن نهج القوات المسلحة في بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، وبما ينسجم مع رسالتها الوطنية والإنسانية في دعم الفئات المستحقة وتحقيق التنمية المستدامة.

يُشار إلى أن جمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين وأسرهم، التي تأسست عام 2004، تُعنى بتقديم خدمات نوعية للعاملين والمتقاعدين العسكريين وأسرهم، وتسعى إلى تحسين مستوى حياتهم من خلال برامج اجتماعية وتنموية تسهم في توفير حياة كريمة لهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزارة الإدارة المحلية تباشر بتقييم أضرار السيول في الكرك

القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقّعان اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق إزالة الألغام في منطقة الامتياز الجنوبية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية و"البوتاس العربية" توقّعان اتفاقية جديدة لتوسيع نطاق إزالة الألغام في منطقة الامتياز الجنوبية

ل

أخبار محلية هام من الأوقاف للأردنيين الراغبين بأداء العمرة

أبو الغيط يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن

عربي ودولي أبو الغيط يدعو إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن

ل

أخبار محلية وزراء الداخلية والأشغال والسياحة يعلنون إجراءات فورية لمعالجة أضرار الهطول المطري في الكرك

افتتاح مؤتمر "الهندسة والبيئة" في جامعة آل البيت

أخبار محلية افتتاح مؤتمر "الهندسة والبيئة" في جامعة آل البيت

ر

أخبار محلية "المعونة الوطنية": خطة 2026 تدعم التمكين عبر التدريب المهني

"سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا

عربي ودولي "سنتكوم": 11 عملية عسكرية ضد داعش خلال أيام في سوريا



 






الأكثر مشاهدة