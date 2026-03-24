القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية

الوكيل الإخباري- وقعت القوات المسلحة الأردنية، ممثلةً بمركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، الثلاثاء، اتفاقية مع مجمع الملك الحسين للأعمال، لتنفيذ مشروع استثماري نوعي يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.

ووقع الاتفاقية عن المركز مديره العام العقيد الركن خلدون ارشيدات، وعن مجمع الملك الحسين للأعمال الرئيس التنفيذي عمّار هشام عز الدين.



وتنص الاتفاقية على إنشاء مشروع متكامل للأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية، وفق أسس علمية مدروسة ومعايير تشغيلية متقدمة، بما يحقق التكامل بين الجانبين التدريبي والاستثماري، يستهدف فئة الشباب ضمن بيئة منظمة وآمنة، بهدف تنمية القدرات البدنية والذهنية، وتعزيز مهارات التحمل والانضباط والعمل الجماعي، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التحدي والمبادرة، بما ينسجم مع النهج المؤسسي للقوات المسلحة في إعداد وتأهيل الموارد البشرية.