القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية

ووقع الاتفاقية عن المركز مديره العام العقيد الركن خلدون ارشيدات، وعن مجمع الملك الحسين للأعمال الرئيس التنفيذي عمّار هشام عز الدين.
وتنص الاتفاقية على إنشاء مشروع متكامل للأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية، وفق أسس علمية مدروسة ومعايير تشغيلية متقدمة، بما يحقق التكامل بين الجانبين التدريبي والاستثماري، يستهدف فئة الشباب ضمن بيئة منظمة وآمنة، بهدف تنمية القدرات البدنية والذهنية، وتعزيز مهارات التحمل والانضباط والعمل الجماعي، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التحدي والمبادرة، بما ينسجم مع النهج المؤسسي للقوات المسلحة في إعداد وتأهيل الموارد البشرية.
وأكد الجانبان أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة العامة الهادفة إلى توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية، واستثمار الإمكانات المتاحة في دعم البرامج النوعية الموجهة للشباب، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المجتمعية ورفد مسيرة التنمية الوطنية.
