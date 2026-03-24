الأربعاء 2026-03-25 12:17 ص

القوات المسلحة توقّع اتفاقية لتنفيذ مشروع استثماري في مجال الأنشطة الرياضية والترفيهية

الثلاثاء، 24-03-2026 10:31 م

الوكيل الإخباري-   وقعت القوات المسلحة الأردنية، ممثلةً بمركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، الثلاثاء، اتفاقية مع مجمع الملك الحسين للأعمال، لتنفيذ مشروع استثماري نوعي يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.

ووقع الاتفاقية عن المركز مديره العام العقيد الركن خلدون ارشيدات، وعن مجمع الملك الحسين للأعمال الرئيس التنفيذي عمّار هشام عز الدين.


وتنص الاتفاقية على إنشاء مشروع متكامل للأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية، وفق أسس علمية مدروسة ومعايير تشغيلية متقدمة، بما يحقق التكامل بين الجانبين التدريبي والاستثماري، يستهدف فئة الشباب ضمن بيئة منظمة وآمنة، بهدف تنمية القدرات البدنية والذهنية، وتعزيز مهارات التحمل والانضباط والعمل الجماعي، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التحدي والمبادرة، بما ينسجم مع النهج المؤسسي للقوات المسلحة في إعداد وتأهيل الموارد البشرية.


وأكد الجانبان أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة العامة الهادفة إلى توسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية، واستثمار الإمكانات المتاحة في دعم البرامج النوعية الموجهة للشباب، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المجتمعية ورفد مسيرة التنمية الوطنية.

 
 


الفنادق

أخبار محلية %62 متوسط نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم خلال عطلة عيد الفطر

علم إيران

عربي ودولي إيران: الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا محيط محطة بوشهر للطاقة النووية

- تتأثر المملكة اليوم الخميس، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً وتهطل الأمطار ب

الطقس الأرصاد تكشف آخر تطورات الحالة الجوية بالمملكة الأربعاء والخميس

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يدعو لوقف الاعمال العدائية في السودان

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي روسيا: مستعدون للانضمام إلى جهود وقف الحرب بالشرق الأوسط

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية 3760 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل اليوم

اللحوم الحمراء

أخبار محلية الأردن تعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء

