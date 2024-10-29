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القوات المسلحة: لا إصابات بسقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن

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شعار القوات المسلحة الأردنية
الثلاثاء، 29-10-2024 09:53 ص

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بسقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن صباح هذا اليوم بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض.

وبين المصدر أن السقوط حصل في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد ولم تقع أية إصابات، فيما نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجية، إذ تم التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق الذي طال أعشابا جافة.

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ولفت المصدر إلى أنه تم إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلو الطائرتين من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.

 
gnews

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