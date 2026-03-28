القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن 22 صاروخاً أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة في الأسبوع الرابع من الحرب الدائرة بالإقليم.





وقالت مديرية الإعلام العسكري في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام اليوم السبت إن سلاح الجو الملكي تصدى لتلك الصواريخ بكفاءة عالية وقام بتدميرها، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخين، وسقطا شرقي البلاد.



وبينت أن أراضي المملكة تعرضت للاعتداءات الإيرانية بشكل مباشر منذ بدء الحرب بالإقليم، إذ وصل عدد الصواريخ التي وُجهت لأراضي المملكة 262 صاروخاً ومسيرة وكانت تستهدف مواقع حيوية.



وتمكن سلاح الجو الملكي منذ بدء الحرب من اعتراض وتدمير 242 صاروخاً وطائرة مسيرة، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخاً ومسيرة.



وجددت القوات المسلحة الأردنية تأكيدها على استمرارها في القيام بواجبها بكل قوة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه من كل اعتداء آثم، وأن تصون حدود المملكة بكل طاقاتها لمنع أي تعدٍ أو اختراق.



من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تعاملت معها مديرية سلاح الهندسة في القوات المسلحة وكوادر الدفاع المدني والشرطة خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 64 بلاغاً، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات.



وأكد أنه نتجت عن تلك الحوادث خلال الأسبوع الرابع من الحرب إصابة لأحد الكوادر التي تتعامل مع الأجسام المتساقطة وحالته العامة متوسطة وهو يخضع للعلاج اللازم، في حين وقعت بعض الأضرار المادية في مناطق مختلفة من المملكة.



وأشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب قد بلغ 478 من الشظايا المقذوفات، فيما ارتفع مجموع الإصابات إلى 25 إصابة، غادرت جميعها باستثناء الإصابة الأخيرة.



وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الأضرار المادية منذ بدء الحرب شملت 25 مركبة و55 منزلاً ومحال تجارية و14 من الممتلكات العامة.



وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث في أي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية للمواطنين والمقيمين.



ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.





