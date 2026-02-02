القوة البحرية تُحبط ثلاث محاولات تهريب على واجهتها البحرية

11:23 م

الوكيل الإخباري- أحبطت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الإثنين، وضمن منطقة مسؤوليتها، ثلاث محاولات لتهريب عدد من الأسلحة والذخائر وبعض الأنظمة المُسيّرة، حيث جرى رصدها والسيطرة عليها بعد تطبيق قواعد الاشتباك من قبل مجموعة الزوارق المقاتلة ووحدة خفر السواحل، وبالتنسيق مع مركز العمليات البحري، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. اضافة اعلان



