القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن

الوكيل الإخباري- أحبطت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية الجمعة، على إحدى واجهاتها البحرية محاولة تسلل ضمن المياه الإقليمية الأردنية.

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وقال المصدر "إنه جرى التعامل مع الموقف بعد رصد مركز العمليات البحري قيام شخص يحاول التسلسل سباحة، داخل المياه الإقليمية الأردنية، وتم على الفور تحريك زوارق رد الفعل السريع البحري إلى الموقع، وتم ضبط المتسلل وتحويله للجهات ذات الاختصاص".