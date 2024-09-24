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القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني

القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني
القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني
الثلاثاء، 24-09-2024 06:28 م

الوكيل الإخباري-    نفذت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الثلاثاء، تمريناً بحرياً مشتركاً مع الجانب الباكستاني الصديق، بمشاركة مجموعتي الزوارق المقاتلة والضفادع البشرية، وكتيبة المشاة البحرية/77 وفريق تفتيش السفن البحري التابعة لهذه القيادة وفرق من المشاة البحرية والضفادع البشرية الباكستانية.

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ويهدف التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات، وتطوير قدرات المشاركين وتأهيلهم في مجال الاستجابة العملياتية السريعة في بيئة عمليات بحرية معقدة ومتعددة المهام لمواجهة التهديدات الأمنية البحرية الحالية والمستقبلية ضمن منطقة المسؤولية.

 
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