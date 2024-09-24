القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني

ويهدف التمرين إلى توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات، وتطوير قدرات المشاركين وتأهيلهم في مجال الاستجابة العملياتية السريعة في بيئة عمليات بحرية معقدة ومتعددة المهام لمواجهة التهديدات الأمنية البحرية الحالية والمستقبلية ضمن منطقة المسؤولية.
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