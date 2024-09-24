القوة البحرية والزوارق الملكية تنفذ تمريناً مشتركاً مع الجانب الباكستاني

الوكيل الإخباري- نفذت القوة البحرية والزوارق الملكية، اليوم الثلاثاء، تمريناً بحرياً مشتركاً مع الجانب الباكستاني الصديق، بمشاركة مجموعتي الزوارق المقاتلة والضفادع البشرية، وكتيبة المشاة البحرية/77 وفريق تفتيش السفن البحري التابعة لهذه القيادة وفرق من المشاة البحرية والضفادع البشرية الباكستانية.

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