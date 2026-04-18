القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة

السبت، 18-04-2026 08:51 ص

الوكيل الإخباري- تمكنت القوة البحرية والزوارق الملكية من إنقاذ مركب سياحي زجاجي تعرض للجنوح تجاه احد الأرصفة في خليج العقبة.

وفور تلقي مركز العمليات البحري البلاغ، تم على الفور تحريك أحد زوارق السلامة العامة التابعة لوحدة خفر السواحل، حيث تم إنقاذ القارب وعدد من السائحين من مختلف الجنسيات وسحبه إلى أقرب ميناء آمن للحيلولة دون وقوع إصابات بشرية، ما عَكَسَ مستوى المهنية والاحترافية العالية التي يتمتع بها الطاقم البحري.

 
 


