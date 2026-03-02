الإثنين 2026-03-02 03:38 م

القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت
القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت
 
الإثنين، 02-03-2026 03:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الاثنين، أن 3 مقاتلات أميركية من طراز F-15E "سترايك إيغل" سقطت فوق الأجواء الكويتية، نتيجة حادث يُشتبه بأنه نيران صديقة، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطواقم الجوية.اضافة اعلان


وقالت القيادة، في بيان صحفي، إن الحادث وقع عند الساعة 11:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الأول من آذار، أثناء تحليق المقاتلات دعمًا لعملية أميركية إسرائيلية ضد أهداف إيرانية.

وأوضح البيان أن الحادث وقع خلال قتال نشط شمل هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، حيث أُسقطت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأميركي "عن طريق الخطأ" بواسطة الدفاعات الجوية الكويتية.

وأكدت القيادة المركزية أن جميع أفراد الطواقم الستة قفزوا بالمظلات بسلام، وجرى استعادة جميعهم وهم في حالة مستقرة.

وأشار البيان إلى أن الكويت أقرت بوقوع الحادث، معربة عن امتنانها لجهود قوات الدفاع الكويتية ودعمها في إطار العملية الجارية، مؤكدة أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق، على أن يتم نشر معلومات إضافية حال توفرها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات إخلاء في كافة أنحاء لبنان

الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

أخبار محلية الحاج توفيق: مخزون المملكة الغذائي آمن ويغطي لأشهر عديدة

القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

أخبار محلية القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

أخبار محلية الصفدي يبحث مع وزيري خارجية البوسنة والنرويج تداعيات التصعيد في المنطقة

ز

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مادة تحدد حالات تعويض المؤمن عليه إذا أقدم على الانتحار

الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية الأمن العام: التعامل مع 133 بلاغا لحادث سقوط شظايا

لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

عربي ودولي لبنان يحظر النشاطات العسكرية لحزب الله ويلزمه بتسليم سلاحه

الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه

أخبار محلية الأردن وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه



 






الأكثر مشاهدة