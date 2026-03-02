القيادة المركزية الأميركية تعلن سقوط 3 مقاتلات بنيران صديقة فوق الكويت

وقالت القيادة، في بيان صحفي، إن الحادث وقع عند الساعة 11:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الأول من آذار، أثناء تحليق المقاتلات دعمًا لعملية أميركية إسرائيلية ضد أهداف إيرانية.
وأوضح البيان أن الحادث وقع خلال قتال نشط شمل هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، حيث أُسقطت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الأميركي "عن طريق الخطأ" بواسطة الدفاعات الجوية الكويتية.
وأكدت القيادة المركزية أن جميع أفراد الطواقم الستة قفزوا بالمظلات بسلام، وجرى استعادة جميعهم وهم في حالة مستقرة.
وأشار البيان إلى أن الكويت أقرت بوقوع الحادث، معربة عن امتنانها لجهود قوات الدفاع الكويتية ودعمها في إطار العملية الجارية، مؤكدة أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق، على أن يتم نشر معلومات إضافية حال توفرها.
