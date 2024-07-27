الكابتن زهير محمد الخشمان يترأس القائمة العامة الحزبية لحزب الإتحاد الوطني الاردني وبمجموع ١٠١ مرشح ضمن القائمة العامة والقوائم المحلية

الوكيل الإخباري- عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني مؤتمراً صحفياً للإعلان عن قائمته الحزبية وقوائمه المحلية ومرشحيه المستقلين الذين يعتزمون الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. أقيم الحفل في مدينة الحسين للشباب، حضرته مجموعة كبيرة من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية، وأعضاء المجلس المركزي والمكتب السياسي والأمانة العامة.

تولى تقديم الحفل الإعلامي الدكتور أسعد خليفة والإعلامية خلود الذيب.

بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه آيات من الذكر الحكيم قرأها الشيخ محمد حبوب.



افتتح الأمين العام للحزب، السيد علي الزبون، الحديث، حيث تناول مسيرة الحزب وشبهه بـ "الماضي، الحاضر، والمستقبل". وأشار إلى الإنجازات التي حققها الحزب منذ تأسيسه وحتى اليوم، مؤكدًا على رؤيته المستقبلية والتزامه بخدمة الوطن والمواطنين.



تطرق الأمين العام إلى برنامج الحزب السياسي، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية في الأردن. وشدد على أهمية الوحدة الوطنية والتعاون بين جميع فئات المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة.



تم الإعلان عن القائمة الحزبية بطريقة عرض الشرائح (سلايد شو)، بحضور أعضائها الذين استقبلوا بحفاوة كبيرة من الحضور. وأعلن الحزب عن عدد مرشحيه، والذي بلغ 101 مرشح على مستوى المملكة.



أكد الحزب أن جميع القوائم التابعة له ستحمل اسم "قائمة الاتحاد"، في إشارة إلى التزام الحزب بالوحدة والعمل الجماعي. تميزت هوية الحزب الانتخابية بالألوان الأرجواني والفيروزي، حيث يرمز الأرجواني إلى الإبداع، الكرامة، الإخلاص، السلام، والفخر، بينما يرمز الفيروزي إلى الغموض، الحكمة، المعرفة، النظام، والاستقلال، ويوحي بالاتساع. واعتمد الحزب رمز الطائرة الذي استخدمه في الدورات الانتخابية السابقة.

والجدير بالذكر أيضًا أن الحزب يحتل المرتبة الأولى بين الأحزاب السياسية في الأردن بعدد المنتسبين حسب الكشوفات الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب.



في ختام المؤتمر الصحفي، ألقى الكابتن محمد الخشمان، رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي، كلمة تناول فيها دعم الشباب وأهمية الاعتماد على الذات. وأكد أن المشاركة في الانتخابات واجب على كل من يحمل الرقم الوطني، وأنها تمثل تطبيقًا حقيقيًا للمواطنة الصالحة.



واستشهد الكابتن الخشمان بمجموعة من المقتطفات من خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني التي تؤكد على دور الأحزاب في تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية، بالإضافة إلى مقتطفات من أقوال الراحل الملك الحسين بن طلال التي تدعو إلى الوحدة الوطنية والعمل الجماعي.



واختتم الحفل بدعوة الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، والعمل معًا من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأردن، مع التأكيد على التزام الحزب بخدمة الوطن والمواطنين والعمل على تحقيق التقدم والازدهار في جميع المجالات.



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