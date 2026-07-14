الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها

الوكيل الإخباري- أقام منتسبو الكتيبة الخاصة/ 101 التابعة لقيادة قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أمسية لسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة.

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واشتملت الأمسية، أمس الاثنين، على مسابقات فنون قتالية وشد الحبل ومهارات متنوعة واستعراض طائرات مسيّرة.