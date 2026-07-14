الثلاثاء 2026-07-14 03:48 م

الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها

الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها
الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها
 
الثلاثاء، 14-07-2026 02:55 م

الوكيل الإخباري-   أقام منتسبو الكتيبة الخاصة/ 101 التابعة لقيادة قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أمسية لسمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، بمناسبة اختتام خدمته مساعدا لقائد الكتيبة.

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واشتملت الأمسية، أمس الاثنين، على مسابقات فنون قتالية وشد الحبل ومهارات متنوعة واستعراض طائرات مسيّرة.


وأعرب سمو ولي العهد، خلال حديثه مع منتسبي الكتيبة، عن امتنانه الكبير لتجربته فيها، التي اتسمت بتنوع الخبرات المكتسبة وروح الزمالة العسكرية.

 
 


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