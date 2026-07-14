الكتيبة الخاصة 101 تقيم أمسية لولي العهد بمناسبة اختتام خدمته فيها

واشتملت الأمسية، أمس الاثنين، على مسابقات فنون قتالية وشد الحبل ومهارات متنوعة واستعراض طائرات مسيّرة.
وأعرب سمو ولي العهد، خلال حديثه مع منتسبي الكتيبة، عن امتنانه الكبير لتجربته فيها، التي اتسمت بتنوع الخبرات المكتسبة وروح الزمالة العسكرية.
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