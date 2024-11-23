 
السبت 2024-11-23 01:56 م
 

الكردي: الخسائر المتراكمة للكهرباء الوطنية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
السبت، 23-11-2024 01:11 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية عمر الكردي، إن الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية تجاوزت حاليًا 6 مليارات دينار، وهو رقم يمثل تحديًا كبيرًا لا يمكن الاستمرار في تحمله.

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وأوضح الكردي، أن الخسائر المتراكمة وارتفاع المديونية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة ملف شركة الكهرباء الوطنية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، عمر الكردي، ومشاركة رئيس المنتدى، مازن الحمود، إلى جانب عدد من أعضاء المنتدىوالخبراء والمختصين في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.


وتناول اللقاء، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية، حيث استعرض الكردي تفاصيل متعلقة بعمل الشركة وطبيعة العقود المبرمة مع شركات التوليد والطاقة المتجددة، إضافة إلى مستقبل الطاقة في الأردن.


واشار  الكردي إلى تاريخ قطاع الكهرباء في الأردن، موضحًا أن سلطة الكهرباء كانت في السابق حكومية بالكامل، ولكن مع قرار الحكومة بالخصخصة، تم إنشاء شركة الكهرباء الوطنية -التي بقيت مملوكة بالكامل للحكومة-وشركات أخرى في منظومة الطاقة.


وأكد أن الشركة اليوم تعمل وفق نظام يتمثل في شراء الطاقة من 37 شركة توليد، منها 30 شركة تعتمد على الطاقة المتجددة و7 على الغاز والصخر الزيتي.


وأوضح أن الكهرباء المشتراة تُباع لشركات التوزيع الثلاث في الأردن، بالإضافة إلى بعض المصانع الكبرى ومصفاة البترول.


كما شدد على أن تحديد أسعار بيع الكهرباء يخضع لتنظيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان استمرارية واستقرار النظام الكهربائي.

 
gnews

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