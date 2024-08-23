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الكرك: اللجنة التوجيهية لمشروع الخدمات البلدية تطلع على مشروع ريادي

اللجنة التوجيهية لمشروع الخدمات البلدية
اللجنة التوجيهية لمشروع الخدمات البلدية
الجمعة، 23-08-2024 06:21 م

الوكيل الإخباري-    اطلع وفد اللجنة التوجيهية لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في وزارة الإدارة المحلية، أمس الخميس، على المشروع الريادي لبلدية الكرك الكبرى (مركز الخدمة المجتمعي) والذي جاء بمنحة من البنك الدولي.

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وأوضح رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة خلال زيارة الوفد الذي ترأسه أمين عام الوزارة وجدي الضلاعين وعضوية كل من محافظ إربد رضوان العتوم ومدير مشروع خدمات البلدية والتكيف الاجتماعي توفيق الخواطرة ورئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول ورئيس التنمية المحلية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي حاتم الهباهبة، مكونات المشروع وأهمية إنشائه في محافظة الكرك باعتباره مشروعا رياديا يعود بالنفع على أبناء المجتمع المحلي.

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