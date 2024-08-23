الكرك: اللجنة التوجيهية لمشروع الخدمات البلدية تطلع على مشروع ريادي

الوكيل الإخباري- اطلع وفد اللجنة التوجيهية لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في وزارة الإدارة المحلية، أمس الخميس، على المشروع الريادي لبلدية الكرك الكبرى (مركز الخدمة المجتمعي) والذي جاء بمنحة من البنك الدولي.

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