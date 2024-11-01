الكرك: انطلاق فعاليات الرحلات السياحية لبرنامج "أردننا جنة"

الوكيل الإخباري- انطلقت من أمام مديرية سياحة الكرك بجانب قلعة الكرك اليوم الجمعة فعاليات الرحلات السياحية لبرنامج "أردننا جنة" بمشاركة عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن السياحي من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج يتيح لأبناء المحافظة زيارة المواقع السياحية والأثرية في كافة أنحاء المملكة وبأسعار تناسب دخل العائلة ومدعومة، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات السياحية يساهم في تنشيط السياحة بالمحافظات، وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة إضافة إلى دوره في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك الأمر الذي يساهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المدينة.



وأكد المساعدة، أن وزارة السياحة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تعمل على زيادة أعداد المشاركين في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لهم لزيارة كافة الوجهات السياحية في مناطق الشمال والجنوب والوسط.