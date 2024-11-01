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الكرك: انطلاق فعاليات الرحلات السياحية لبرنامج "أردننا جنة"

قلعة الكرك
قلعة الكرك
الجمعة، 01-11-2024 07:27 م

الوكيل الإخباري- انطلقت من أمام مديرية سياحة الكرك بجانب قلعة الكرك اليوم الجمعة فعاليات الرحلات السياحية لبرنامج "أردننا جنة" بمشاركة عدد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأن السياحي من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج يتيح لأبناء المحافظة زيارة المواقع السياحية والأثرية في كافة أنحاء المملكة وبأسعار تناسب دخل العائلة ومدعومة، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات السياحية يساهم في تنشيط السياحة بالمحافظات، وتعريف المواطنين بالمواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة إضافة إلى دوره في زيادة أعداد الزوار لمدينة الكرك الأمر الذي يساهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المدينة.


وأكد المساعدة، أن وزارة السياحة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تعمل على زيادة أعداد المشاركين في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لهم لزيارة كافة الوجهات السياحية في مناطق الشمال والجنوب والوسط.


وأشار إلى المناطق السياحية في محافظة الكرك المشمولة في هذا البرنامج، وهي موقع مدينة الكرك وقلعة الكرك التاريخية والمباني التراثية المجاورة للقلعة ووسط مدينة الكرك وسوق المدينة وموقع مقامات وأضرحة الصحابة الواقعة وسط لواء المزار الجنوبي، إضافة إلى موقع سياحي وتراثي واقع في بلدة وادي ابن حماد المروجة على المستويين المحلي والعالمي والذي نفذته جمعية دار الكرك للتراث والسياحة.

 
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