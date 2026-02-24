الثلاثاء 2026-02-24 10:40 م

الكرك: تبادل أطباق رمضان فرصة لتعزيز الروابط الأسرية

الثلاثاء، 24-02-2026 09:25 م

الوكيل الإخباري-    تعتبر عادة تبادل أطباق مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك فرصة لتعزيز الروابط الأسرية وتقوية العلاقات بين أفراد العائلة، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين أفراد الأسرة والأقارب خلال الشهر الفضيل.

وفي لقاءات أجرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع عدد من المواطنين في محافظة الكرك، حول أهمية مائدة إفطار رمضان في تعزيز الروابط الأسرية أكدوا أن شهر رمضان يمنحهم فرصة ثمينة للالتقاء بأفراد عائلتهم الذين قد لا يتمكنون من رؤيتهم كثيرا خلال الأيام العادية فتتلاقى القلوب وتتآلف الأرواح، ما يعزز الشعور بالانتماء والمودة ويتبادلون أطراف الحديث، ويستعيدون الذكريات الجميلة، ما يعزز الترابط الأسري ويجعل من رمضان شهرا مختلفا عن باقي أشهر السنة.


ومن بلدة بتير الواقعة شمالي محافظة الكرك، أشار الأربعيني سالم المعايطة إلى أن تبادل الأطباق الرمضانية بين الجيران والأقارب هي عادة موروثة في القرية وتساهم في ترسيخ قيم المحبة، والمودة، والتكافل الاجتماعي، إضافة إلى دورها في تقوية الروابط الاجتماعية بين الأسر، وتعزز التلاحم المجتمعي.

 
 


