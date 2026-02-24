الكرك: تبادل أطباق رمضان فرصة لتعزيز الروابط الأسرية

الوكيل الإخباري- تعتبر عادة تبادل أطباق مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك فرصة لتعزيز الروابط الأسرية وتقوية العلاقات بين أفراد العائلة، وتعزيز روح المحبة والتعاون بين أفراد الأسرة والأقارب خلال الشهر الفضيل.

وفي لقاءات أجرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مع عدد من المواطنين في محافظة الكرك، حول أهمية مائدة إفطار رمضان في تعزيز الروابط الأسرية أكدوا أن شهر رمضان يمنحهم فرصة ثمينة للالتقاء بأفراد عائلتهم الذين قد لا يتمكنون من رؤيتهم كثيرا خلال الأيام العادية فتتلاقى القلوب وتتآلف الأرواح، ما يعزز الشعور بالانتماء والمودة ويتبادلون أطراف الحديث، ويستعيدون الذكريات الجميلة، ما يعزز الترابط الأسري ويجعل من رمضان شهرا مختلفا عن باقي أشهر السنة.