الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة

الوكيل الإخباري- نظّم فريق مبادرة قياديات الكرك، بالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى ونادي العاملين في جامعة مؤتة، اليوم الأحد، فعالية وطنية إحياءً لذكرى شهداء قلعة الكرك، بمشاركة عدد من شيوخ ووجهاء المجتمع المحلي، وسيدات من مبادرة قياديات الكرك. اضافة اعلان





وأكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى الدكتور محمد المناصير، خلال رعايته الفعالية، المكانة الراسخة لشهداء الكرك في الذاكرة الوطنية، مشددًا على أهمية المبادرات المجتمعية في صون هذا الإرث الوطني وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن.



وقال المناصير: "من الكرك، حيث يُكتب التاريخ بدم الشهداء، وتُصان الكرامة على أسوار القلاع، تبقى الذكرى عهدًا لا يخبو، ووفاءً يتجدد مع كل جيل".



وقالت الفعاليات إن ذكرى حادثة القلعة سُجّلت بأحرف من نور، مدى التلاحم الوطني بين مختلف مكونات المجتمع، وقواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية، في محاربة كل من تسوّل له نفسه زعزعة أمننا الوطني، وإرهاب المواطنين الآمنين، ونشر الفكر المتطرف.



وأضافت أن الأردن سيبقى بلد الأمن والأمان بقيادته الهاشمية الحكيمة، وأنه عصيٌّ على كل المؤامرات والدسائس، وقادر على هزيمتها في أوكارها وجحورها، مشيرةً إلى صورة التلاحم الشعبي التي عكستها حادثة القلعة الإرهابية، وأن الشعب الأردني يرفض التطرف والإرهاب.



وتضمّنت الفعالية توزيع وجبات غذائية أعدّتها سيدات الكرك عن أرواح شهداء القلعة، قُدّمت للطلبة والوافدين، في فعاليات تستذكر تضحيات شهداء قلعة الكرك.



يُشار إلى أن مجموعةً إرهابيةً هاجمت قلعة الكرك عام 2016، ما أسفر عن استشهاد عددٍ من رجال الأمن العام ومدنيين، خلال تصديهم للهجوم الإرهابي.

