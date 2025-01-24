الكرك: تربية القصر تحقق إنجازات عدة في برنامج التعليم المهني والتقني

الوكيل الإخباري- قالت مديرة التربية والتعليم للواء القصر في محافظة الكرك زاهرة بني عطية إن المديرية حققت العديد من الإنجازات التربوية والتعليمية في برنامج التعليم المهني والتقني بصفته خطوة إيجابية في تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة احتياجات سوق العمل.

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وأوضحت بني عطية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البرنامج الذي تنفذه المديرية منذ عامين، أسهم في توجيه الطلبة نحو اختيار تخصصات مهنية جديدة استحدثتها وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج التعليم المهني والتقني، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الأردني.



وأشارت إلى أن البرنامج شهد دخول أعداد متزايدة من الطلبة في جميع التخصصات المهنية، حيث بلغ عدد الطلبة 267 طالبا في الصف العاشر و176 طالبا في الصف الحادي عشر، مشيدة بجهود وزارة التربية والتَّعليم التي تقدم جهودا كبيرة لتجويد نظام التعليم في الأردن ونظام التَّعليم المهني والتقني الجديد على وجه الخصوص والذي يعتبر سلاحًا بأيدي الطلبة على المستوى الأكاديمي والمهني في مواجهة مشاكل البطالة.



وأكدت بني عطية أن البرنامج قد أسهم بتعزيز المهارات الحياتية والشخصية، والقدرات الذاتية وتقوية شخصية الطالب، لافتة إلى أن المديرية قد أدخلت في العام الماضي إلى البرنامج تخصصات الهندسة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال.