الكرك: تفقد سير العمل في مشروع مدينة الأمير فيصل الرياضية

الوكيل الإخباري- تفقد رئيس مجلس محافظة الكرك، الدكتور عبدالله العبادلة يرافقه عدد من أعضاء المجلس اليوم الثلاثاء سير العمل في مشروع استكمال المدينة الرياضية ومشاريع شبابية أخرى.

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وأكد الدكتور العبادلة أهمية دعم قطاع الشباب، مشيرًا إلى أن مشروع مدينة الأمير فيصل الرياضية يُنفَّذ بتوجيهات ملكية سامية وبدعم من الديوان الملكي الهاشمي ومجلس محافظة الكرك، لافتا إلى أن مجلس المحافظة خصص مبلغ مليون دينار للعامين 2025 و2026 لضمان إنجاز المشروع بالشكل المطلوب.



من جانبه، أوضح مديرية شباب الكرك، الدكتور ثامر المجالي، أن المشروع يتألف من 3 مراحل، وقد بدأت المرحلة الأولى، وتشمل إنشاء مسبح نصف أولمبي مع مرافقه، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الوزراء تُشدد على ضرورة استكمال المشروع بكامل مراحله بحلول عام 2025.