الكرك: حركة تسوق نشطة لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد

الوكيل الإخباري- تشهد المحال والأسواق التجارية في محافظة الكرك حركة تسوق وشراء نشطة لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد وسط أجواء يسودها الاطمئنان والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية رغم الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأكد عدد من المتسوقين، خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على تأمين احتياجات أسرهم الأساسية للعيد من ملابس الأطفال والحلويات والقهوة وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالعيد يمثل تقليداً اجتماعياً مهماً تحرص الأسر عليه في محافظة الكرك في مختلف الظروف.