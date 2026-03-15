الكرك: حركة تسوق نشطة لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد

وأكد عدد من المتسوقين، خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على تأمين احتياجات أسرهم الأساسية للعيد من ملابس الأطفال والحلويات والقهوة وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالعيد يمثل تقليداً اجتماعياً مهماً تحرص الأسر عليه في محافظة الكرك في مختلف الظروف.
وقال التاجر أحمد الجعافرة وهو صاحب محل ألبسة في منطقة الثنية إن حركة التسوق على الملابس نشطة، مضيفا أن صرف الرواتب قبل العيد يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من نسبة المبيعات لدينا.
