الإثنين 2026-03-16 06:45 م

الكرك: حركة تسوق نشطة لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد

الكرك: حركة تسوق نشطة لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد
الكرك: حركة تسوق نشطة لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد
 
الأحد، 15-03-2026 11:40 م

الوكيل الإخباري-   تشهد المحال والأسواق التجارية في محافظة الكرك حركة تسوق وشراء نشطة لشراء مستلزمات عيد الفطر السعيد وسط أجواء يسودها الاطمئنان والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية رغم الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأكد عدد من المتسوقين، خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ما تشهده الأسواق من إقبال المواطنين على تأمين احتياجات أسرهم الأساسية للعيد من ملابس الأطفال والحلويات والقهوة وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالعيد يمثل تقليداً اجتماعياً مهماً تحرص الأسر عليه في محافظة الكرك في مختلف الظروف.


وقال التاجر أحمد الجعافرة وهو صاحب محل ألبسة في منطقة الثنية إن حركة التسوق على الملابس نشطة، مضيفا أن صرف الرواتب قبل العيد يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من نسبة المبيعات لدينا.

 
 


