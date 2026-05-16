الكرك: دعوات لتفعيل دور الشباب في التوعية بمخاطر المخدرات

الوكيل الإخباري- أكدت فاعليات مجتمعية في محافظة الكرك أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة، ما يتطلب تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الأجهزة الرسمية المعنية لمكافحة هذه الآفة.





ودعا متحدثون إلى تفعيل دور الشباب في الجامعات والمدارس والاستفادة من طاقتهم واستغلالها في التوعوية بمخاطر هذه الآفة.



وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف إن مركز المحافظة يعمل من خلال خطط وإستراتيجيات أمنية وضعت بنهج علمي متطور وشامل لمكافحة الجريمة، مؤكدا أنه يتم العمل بنهج تشاركي.



وأكد الشريف أن ضعف الرقابة الأسرية من الأسباب الرئيسة التي تسهل وقوع الشباب في حبائل المروجين، مشيرا الى الجهود التوعوية والوقائية التي تقوم بها الجهات المعنية لترسيخ مفهوم السلم المجتمعي وحماية الأفراد من الوقوع في براثن المخدرات.



وقال رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، إن الجامعة تنظر بعين الاهتمام لخطورة المخدرات على الفرد والمجتمع نظرا لتداعياتها الخطيرة على صحة الفرد وسلامة قواه العقلية وما يسببه تعاطيها من خطورة على أمن المجتمع وسلامته.



واكد التربوي أحمد الخرشة ضرورة وضع خطط عملية في المدارس لتوعية الطلبة بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع من خلال نقاشات تفاعلية ومحاور توعوية تركز على أهمية بناء الشخصية الإيجابية.



وأشار رئيس جمعية دار الكرك المحامي فايز الذنيبات إلى أن الحفاظ على السلم المجتمعي وحمايته من آفة المخدرات يتطلب نشر الوعي بخطورة الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، داعيا الى تشديد الرقابة على الأبناء.



ودعت الطالبة في تخصص الهندسة الغذائية في جامعة مؤتة راما الأغوات الى تفعيل دور الشباب الجامعي والاستفادة من طاقتهم واستغلالها في مكافحة آفة المخدرات بشتى إشكالها وأنواعها .







