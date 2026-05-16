السبت 2026-05-16 10:47 م

الكرك: دعوات لتفعيل دور الشباب في التوعية بمخاطر المخدرات

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
 
السبت، 16-05-2026 08:35 م
الوكيل الإخباري- أكدت فاعليات مجتمعية في محافظة الكرك أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة، ما يتطلب تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الأجهزة الرسمية المعنية لمكافحة هذه الآفة.اضافة اعلان


ودعا متحدثون إلى تفعيل دور الشباب في الجامعات والمدارس والاستفادة من طاقتهم واستغلالها في التوعوية بمخاطر هذه الآفة.

وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف إن مركز المحافظة يعمل من خلال خطط وإستراتيجيات أمنية وضعت بنهج علمي متطور وشامل لمكافحة الجريمة، مؤكدا أنه يتم العمل بنهج تشاركي.

وأكد الشريف أن ضعف الرقابة الأسرية من الأسباب الرئيسة التي تسهل وقوع الشباب في حبائل المروجين، مشيرا الى الجهود التوعوية والوقائية التي تقوم بها الجهات المعنية لترسيخ مفهوم السلم المجتمعي وحماية الأفراد من الوقوع في براثن المخدرات.

وقال رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، إن الجامعة تنظر بعين الاهتمام لخطورة المخدرات على الفرد والمجتمع نظرا لتداعياتها الخطيرة على صحة الفرد وسلامة قواه العقلية وما يسببه تعاطيها من خطورة على أمن المجتمع وسلامته.

واكد التربوي أحمد الخرشة ضرورة وضع خطط عملية في المدارس لتوعية الطلبة بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع من خلال نقاشات تفاعلية ومحاور توعوية تركز على أهمية بناء الشخصية الإيجابية.

وأشار رئيس جمعية دار الكرك المحامي فايز الذنيبات إلى أن الحفاظ على السلم المجتمعي وحمايته من آفة المخدرات يتطلب نشر الوعي بخطورة الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، داعيا الى تشديد الرقابة على الأبناء.

ودعت الطالبة في تخصص الهندسة الغذائية في جامعة مؤتة راما الأغوات الى تفعيل دور الشباب الجامعي والاستفادة من طاقتهم واستغلالها في مكافحة آفة المخدرات بشتى إشكالها وأنواعها .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل

عربي ودولي غوتيريش يرحب بتمديد وقف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان "صورة"

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي لبنان "صورة"

تعديل 3350 مركبة تكسي منذ بدء تطبيق التعرفة الجديدة للنقل البري

خاص بالوكيل تعديل 3350 مركبة تكسي منذ بدء تطبيق التعرفة الجديدة للنقل البري

14 صحفية وصحفيا يؤدون القسم القانوني

أخبار محلية 14 صحفية وصحفيا يؤدون القسم القانوني

البنك العربي يرعى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026

أخبار الشركات البنك العربي يرعى فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026

الحسين يهزم الرمثا ويتوج بلقب كأس الأردن

أخبار محلية الحسين يهزم الرمثا ويتوج بلقب كأس الأردن

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أخبار محلية الكرك: دعوات لتفعيل دور الشباب في التوعية بمخاطر المخدرات

الاتحاد الأردني: السميري أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر العرقوب

أخبار محلية الاتحاد الأردني: السميري أجرى عملية جراحية ناجحة في وتر العرقوب



 
 






الأكثر مشاهدة

 