الكرك: عام من الإنجازات النوعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الوكيل الإخباري- حققت محافظة الكرك إنجازات نوعية خلال العام 2024 تجسدت على أرض الواقع كما ونوعا وشهدت تطورًا ملموسًا ومتميزاً ونقلة نوعية في المشاريع الإبداعية والتنموية وعلى صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، إن الإنجازات التي تحققت في مختلف القطاعات في محافظة الكرك، تعكس اهتمام وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني على التطوير والتنمية، ما يؤكد حرص جلالته على إيلاء المواطن جلّ الرعاية وتوفير الخدمات المناسبة له.



وعن قطاع السياحة، قال مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة، إنه تم إنجاز العديد من المشاريع السياحية في المحافظة، منها رسم المسار السياحي من قلعة الكرك إلى قرية عينون التراثية ومشروع بوابة الكرك السياحية "قيد الانتهاء" ومشروع طريق وادي ابن حماد السياحي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وصيانة المباني التراثية المحيطة بقلعة الكرك وتأهيل المحلات التراثية المقابلة لساحة القلعة، إضافة إلى مشروع تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع السياحي بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.



بدوره، قال مدير شباب الكرك الدكتور ثامر المجالي، إن عدد مراكز الشباب والشابات التابعة للمديرية بلغ 31 مركزا، منها 11 مركزا للذكور و18 مركزا للإناث و2 مدمج، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج المدرجة بخطة الوزارة والمديرية والمراكز الشبابية التابعة لها والتي نفذت خلال العام الحالي (961) نشاطا وتم تنفيذ معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي، وشارك فيها (1990) شابا وشابة، إضافة إلى توطين (43) مبادرة للعمل مع المديرية والمراكز الشبابية التابعة لها بمختلف المجالات.



وأشار إلى أنه تم المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع المدينة الرياضية والتي تشتمل على مسبح نصف أولومبي مع مرافقه بكلفة مليون و850 ألف دينار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أوعز خلال زيارته الأخيرة للكرك، بالعمل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تحتوي ملعبا خماسيا وملعب "آي كلينك" متعدد الأغراض والمرحلة الثالثة التي تشمل حدائق وألعاب للأطفال ومساحات خضراء للمدينة.



وفي قطاع الزراعة، قال مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، إنه تم استحداث غابة في لواء القطرانة منذ 3 سنوات وتم زراعتها بنحو 150 ألف شجرة حرجية والعمل جار على التجهيز لزراعة 50 ألف شجرة زيتون خلال العام القادم، وكذلك تحريج جوانب الطرق داخل محافظة الكرك والطريق الصحراوي ولدى المديرية مشروع زراعة الصبار بمساحة 1000 دونم وجار الزراعة فيه في الوقت الحالي.



وأشار إلى أن المديرية تعمل على مشروع لاستخدام مياه بركه منطقة الأبيض، حيث تم زراعه 1500 دونم في العام الحالي بالذرة العلفية بنظام الري المحوري، والعمل جار على استمرار العناية في غابه الشهيد سائد المعايطة، حيث تم زراعه 1200دونم بالأشجار الحرجية ويتم ريها من 3 برك مائية تتزود من سد اللجون.



وعن القطاع الصحي، قال مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، إن المديرية، حققت عددا من الإنجازات والتي منها بناء مركز صحي المزرعة الشامل على حساب مبادرة "همتنا"، وتوسعة مركز صحي القطرانة على حساب "همتنا" أيضا وبناء سكن للأطباء، كذلك بناء وافتتاح مركز صحي مدين الأولي، وترفيعه إلى أولي، وتوسعة مركز فقوع الشامل، وإنشاء مبنى لمركز صحي الياروت، وتحويل مركز صحي فقوع الشامل على مدار 24 ساعة، وصيانة مركز عي الشامل وتحويله إلى شامل 24 ساعة، وصيانة مركز المزار ومركز مؤاب، وتحويل مركز مؤاب إلى شامل 24 ساعة، وتحويل مركز صحي ذات راس إلى شامل 24 ساعة وعمل صيانة له، وصيانة مراكز صرفا ومجرا وأمرع الأولي، وتوفير سيارات ميدانية عدد( 4) للمديرية، وتوفير جهاز أسنان لمركز صحي مدين، وتوفير (6) أجهزة أشعة للمراكز الصحية، وتوفير جهاز فحص الهرمونات في المختبر المركزي، وفتح عيادة فحص سرطان الثدي في مركز المزار الشامل، إضافة إلى فتح عيادة القوقعة في مركز صحي مؤاب الشامل، وتشجير المراكز الصحية.



من جهته قال مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة، إنه تم استحداث عدد من الأقسام الطبية في المستشفى لتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، منها عيادة الغدد الصماء للأطفال وافتتاح قسم التنظير الجديد في مبنى المستشفى ونقل القسم من مبنى العيادات إلى القسم الجديد واستحداث عيادات كلى أطفال وافتتاح غرفة الفحوص التحفيزية للغدد الصماء والسكري في قسم الأطفال واستحداث عيادة العمود الفقري في مستشفى الكرك الحكومي.



وعن القطاع التربوي، قال مدير تربية لواء الأغوار الجنوبية عودة الضرابعة، إنه تم إدخال التعليم المهني والتقني (BTEC) لمدارس اللواء لتخصصي تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال للإناث والذكور في مدرسة الصافي الثانوية الثانية الشاملة للبنين ومدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات مع بداية العام الدراسي 2023 / 2024 .