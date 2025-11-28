الكرك: فاعليات تدعو لوضع برامج تساهم بإعداد قيادات شبابية مؤهلة

الوكيل الإخباري- دعت فاعليات شبابية ومجتمعية في مختلف أنحاء محافظة الكرك إلى ضرورة وضع برامج عملية تساهم في إعداد قيادات شبابية مؤهلة للمشاركة المجتمعية الفاعلة، ورفع وعيهم وتعزيز مهاراتهم في المناظرات السياسية وصناعة القرار.

وأكدوا على ضرورة وضع برامج تدريبية تهدف إلى إعداد قيادات وطنية مؤهلة وتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية الشاملة لتولي الوظائف القيادية تماشيًا مع التوجهيات الملكية وخطط التحديث الإداري.



ومن لواء المزار الجنوبي، أكد الناشط الشبابي أحمد الخرشة على ضرورة تكوين فرق شبابية تقوم بمتابعة ومواكبة السياسات العامة ضمن رؤى وأفكار شبابية، تعمل على إعداد البرامج والمشاريع والمبادرات بكافة مجالات القطاع العام، وتقدم البدائل والحلول والمقترحات وفق نهج شبابي برامجي بناء، وتسعى لتنفيذها بالشراكة مع الجهات المعنية ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.



وأشار الناشطة الشبابية دانا الأغوات إلى ضرورة تأهيل وتطوير القدرات الشابة في مختلف وزارات ودوائر ومؤسسات القطاع العام ليشكلوا عناصر ومحركات التغيير والتطوير في مؤسساتهم ويكونوا قادرين على التأثير في الآخرين، وقيادة فرق العمل والمشاريع التطويرية.



وأكد الناشط المجتمعي طارق الحباشنة، أهمية تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات المجتمع من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمها والتوجيه والإرشاد المهني للقيادات الشبابية، وتوجيه المنح التدريبية لهم داخل المملكة وخارجها.



رئيس نادي الزيتونة الثقافي والاجتماعي أيمن العساسفة، أكد على ضرورة تفعيل دور النوادي الشبابية عبر معسكرات مكثفة تركز على بناء الشخصية القيادية وترسيخ قيم المبادرة والانتماء الوطني وتعزيز التشبيك بين الشباب الفاعلين بهدف تمكين الشباب من المهارات القيادية وتعزيز مشاركتهم في تطوير مجتمعاتهم.



ومن لواء الأغوار الجنوبية، أكد الناشط الشبابي عزام الخطبا على ضرورة تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والعلوم النظرية والعملية اللازمة لممارسة العمل التطوعي، وتعزيز قدراتهم في إعداد المبادرات الصحية والتعليمية والتكنولوجية في مجتمعاتهم.