الخميس 2026-03-05 11:29 م

الكرك: قرار مجلس الوزراء إيصال التيار الكهربائي لمجمع صناعي خطوة لتعزيز الاستثمار

الكرك
الكرك
 
الخميس، 05-03-2026 10:11 م

الوكيل الإخباري-   لاقى قرار مجلس الوزراء بدعم إيصال التيار الكهربائي وإنشاء محطة تحويل لمجمع صناعي بالقطرانة إشادة من مختلف أنحاء محافظة الكرك كونه خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار وتنمية محافظة الكرك لا سيما أن الحكومة اشترطت توظيف 2000 أردني من المجتمع المحلي خلال 3 سنوات.

اضافة اعلان


وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن هذه القرار يأتي في سياق القرارات الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وفريقها الوزاري أثناء عقدها لمجلس الوزراء في محافظة الكرك في شباط الماضي والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.


وأشار الشريف إلى حرص الحكومة على معالجة القضايا التي تهم القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع الصناعي والذي سيساهم بشكل واضح في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال التشجيع على استقطاب استثمارات جديدة في هذه المناطق، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف المحافظات، ويسهم في تقليل الفجوات التنموية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

أخبار محلية أمسية ثقافية في منتدى الفريق الإبداعي بالرصيفة

إعلان صادر عن مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يكشف غموض وفاة سيدة بعمان ويلقي القبض على الجاني

اجتماع تنسيقي لتعزيز الأنشطة الرياضية في أندية المعلمين بالعقبة

أخبار محلية اجتماع تنسيقي لتعزيز الأنشطة الرياضية في أندية المعلمين بالعقبة

ا

عربي ودولي ترامب: ندعم أي هجوم يشنه الأكراد على إيران

مادبا

أخبار محلية تواصل فعاليات أماسي رمضان في مادبا

إربد

أخبار محلية مركز إربد الثقافي يستضيف فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"

ة

أخبار محلية إرادات ملكية باشتيوي والسواعير وخريسات والقطارنة

ب

عربي ودولي طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام"



 






الأكثر مشاهدة