الكرك: قرار مجلس الوزراء إيصال التيار الكهربائي لمجمع صناعي خطوة لتعزيز الاستثمار

وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن هذه القرار يأتي في سياق القرارات الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وفريقها الوزاري أثناء عقدها لمجلس الوزراء في محافظة الكرك في شباط الماضي والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وأشار الشريف إلى حرص الحكومة على معالجة القضايا التي تهم القطاعات الاستثمارية ومنها القطاع الصناعي والذي سيساهم بشكل واضح في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال التشجيع على استقطاب استثمارات جديدة في هذه المناطق، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية المتوازنة بين مختلف المحافظات، ويسهم في تقليل الفجوات التنموية.
