الكرك: قرار مجلس الوزراء إيصال التيار الكهربائي لمجمع صناعي خطوة لتعزيز الاستثمار

الوكيل الإخباري- لاقى قرار مجلس الوزراء بدعم إيصال التيار الكهربائي وإنشاء محطة تحويل لمجمع صناعي بالقطرانة إشادة من مختلف أنحاء محافظة الكرك كونه خطوة إستراتيجية لتعزيز الاستثمار وتنمية محافظة الكرك لا سيما أن الحكومة اشترطت توظيف 2000 أردني من المجتمع المحلي خلال 3 سنوات.

اضافة اعلان



وقال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن هذه القرار يأتي في سياق القرارات الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة وفريقها الوزاري أثناء عقدها لمجلس الوزراء في محافظة الكرك في شباط الماضي والتي تصب في تشجيع الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.