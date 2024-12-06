الكرك: محاضرة توعوية حول أهمية إعادة تدوير النفايات وفرزها

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحاضرة جاءت ضمن برنامج مشروع دعم البلديات وفي إطار جهود البلدية لتعزيز السلوك البيئي المسؤول وتنمية الوعي المجتمعي حول إدارة النفايات، مشيرا إلى استمرار البلدية في دعم مثل هذه الأنشطة التي تساهم في الاستدامة البيئية وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال تطبيق ممارسات إعادة التدوير الفعالة.
وتخلل المحاضرة، جولة ميدانية شملت المحال التجارية والمدارس داخل مدينة الكرك.
كما نظمت البلدية بالتعاون مع جمعية الأصالة الخيرية، دورة تدريبية لعدد من المتطوعين، لتعريفهم بمفهوم إعادة التدوير وطرق تطبيقه، وتم عمل جولة تضمنت المحلات التجارية المستهدفة بموضوع فرز الكرتون.
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