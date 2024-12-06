الكرك: محاضرة توعوية حول أهمية إعادة تدوير النفايات وفرزها

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية الكرك الكبرى اليوم الخميس وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، محاضرة توعوية حول أهمية إعادة تدوير النفايات وفرزها من المصدر، وإعادة تدوير الكرتون.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحاضرة جاءت ضمن برنامج مشروع دعم البلديات وفي إطار جهود البلدية لتعزيز السلوك البيئي المسؤول وتنمية الوعي المجتمعي حول إدارة النفايات، مشيرا إلى استمرار البلدية في دعم مثل هذه الأنشطة التي تساهم في الاستدامة البيئية وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية من خلال تطبيق ممارسات إعادة التدوير الفعالة.

وتخلل المحاضرة، جولة ميدانية شملت المحال التجارية والمدارس داخل مدينة الكرك.