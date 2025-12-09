الكرك: مهتمون يدعون إلى نشر ثقافة الحفاظ على الموروث التراثي

الوكيل الإخباري - دعا مهتمون بالشأن التراثي والثقافي في محافظة الكرك إلى ضرورة نشر ثقافة الاهتمام والحفاظ على الموروث التراثي والحضاري في المحافظة باعتباره جزء من الهوية الوطنية، والتي يجب إيصالها إلى الأجيال القادمة لتبقى صورة نموذجية عن تاريخ الأردن المشرق.

وأكدوا أن التراث الأردني بمكوناته المختلفة يدل على تجذر الشعب الأردني بترابه وهويته الوطنية، ويعكس في الوقت ذاته، مدى التطور الحضاري الذي شهده الأردن على مر العصور.



ومن لواء الأغوار الجنوبية، دعا موسى الخطبا إلى ضرورة وضع خطة تراثية مستدامة تهدف إلى وضع قوانين وأنظمة جديدة للحفاظ على الموروث التراثي والحضاري والإنساني في المملكة كجزء من الموروث العالمي.



ومن قرية راكين الواقعة شمالي محافظة الكرك، أشار المهندس عوده الحباشنة وهو مالك بيت تراثي قديم، إلى أن التراث كنز ثقافي ومعرفي يقدم سيرة الأردن وحضارته وتاريخه العريق، داعيا إلى التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية لإبراز هذا النسق الثقافي الوطني المعبر عن القيم الوطنية في الحياة وتطورها.



ومن لواء القصر الواقع شمالي محافظة الكرك، قال الستيني عاهد المجالي إن التراث الأردني يعكس عمق التاريخ وتنوعه، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذا الإرث وإيصاله إلى الأجيال الحاضرة فالحفاظ عليه كراما وذاكرة مشتركة.



ودعا الأكاديمي في مركز اللغات في جامعة مؤتة الدكتور عامر الصرايرة إلى تعزيز التشبيك بين الجامعات ومؤسسات الدولة والجهات المعنية بالثقافة والتراث لتوثيق وإبراز الموروث التراثي الأردني، وتوزيع الجهود على نحو تكاملي يخدم المصلحة الوطنية.



ومن بلدة الثنية الواقعة وسط المحافظ، قال الدكتور محمود الحباشنة، إن التراث الأردني هو أساس الهوية الوطنية، ويعكس تاريخ وحضارة الأردن عبر مكونات المادية وغير المادية ويقوم بدور حيوي في ترسيخ الانتماء والذاكرة المشتركة، ويُعزّز التنوع الثقافي الأردني من خلال مزج الأصالة بالمعاصرة، ما يجعله جسراً بين الأجيال ويُساهم في بناء مستقبل متجذر بالقيم الوطنية.